Минфин, вероятно, сделает ставку на активные размещения ОФЗ-ПК и в 2023г - Росбанк

Минфин, вероятно, сделает ставку на активные размещения ОФЗ-ПК и в следующем году, полагают аналитики Росбанка.

По итогам всего 2022г года Минфин разместил новые локальные облигации номиналом 3,28 трлн руб. (выручка 3,13 трлн руб.), констатируют в банке. Эксперты считают, что на текущий момент участники рынка ориентируются на потребность в заимствованиях в следующем году в 2,55 трлн руб., однако не исключают сценарий и более внушительных сумм, учитывая, как стремительно подход Минфин к первичному рынку менялся в последние месяцы.

"С точки зрения структур облигаций ключевое значение в 2022г имело значение размещение новых серий ОФЗ-ПК (2,5 трлн руб. по номиналу), - отмечают аналитики банка. - Комментарии Минфина в начале декабря в очередной раз указывали на то, что власти не воспринимают это как регулярное явление. Мы, в свою очередь, рассчитывали бы, что Минфин будет активно полагаться на размещения ОФЗ-ПК и в следующем году. Инструменты позволяют ведомству привлекать более существенный объем средств с более умеренным дисконтом относительно номинала и более низкой - по крайней мере, прямо сейчас - стоимостью. Ставка Ruonia, к которой привязано вознаграждение по сериям ОФЗ-ПК, колеблется ниже 7,5% годовых, в то время как доходность длинных ОФЗ-ПД превышает 10% годовых".

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