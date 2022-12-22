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22 декабря 2022 года 11:53

Рынок акций РФ утром поднялся к 2130п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидируют металлурги

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $82 за баррель), индекс Мосбиржи поднялся к 2130 пунктам, долларовый индекс РТС просел за счет продолжающегося ослабления рубля; лидируют бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2127,86 пункта (+0,6%), индекс РТС - 927,12 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар подорожал до 72,3 рубля (+1,31 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, азиатские рынки выросли на фоне очередных стимулирующих заявлений в Китае, нефть дорожает благодаря резкому сокращению запасов в США. Первое и второе непосредственно относится к российскому рынку акций. Стимулирующие меры в Китае обеспечат стабильность российского экспорта, а нефтяной дефицит поддержит позитив ценовыми уровнями. Соответственно, складывается ситуация, когда российские акции могут прервать полосу падения, а рубль - полосу ослабления.

Новости из сектора металлов и добычи пока разочаровывают. Вслед за ММК "Северсталь" также заявила о том, что пока не намерена платить дивиденды или выкупать акции. В то же время поддержку рынку оказывают растущие акции "Мосбиржи", которая сообщила о преодолении планки в 1 квадриллион руб. оборота и превышении прошлогоднего показателя, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, стратегические нефтяные резервы США находятся на минимуме с декабря 1983 года и вскоре будут пополнены, что может стать еще одним краткосрочным позитивным фактором для нефтяных котировок.

На рынке акций РФ долларовый индекс РТС все ближе подходит к октябрьскому минимуму 906,88 пункта, а индекс МосБиржи удерживается выше 2100 пунктов, при этом не демонстрируя склонности к активному повышению. Рынок остается под основным нисходящим давлением. Рубль продолжает обновление многонедельных минимумов. Закрепление валютных пар выше психологически важных уровней 70 руб./$1, 75 руб./EUR1 и 10 руб./юань может открыть перед рублем новые горизонты снижения, считает аналитик.

Индекс Мосбиржи утром в четверг подрос на фоне сохранения оптимистичных мировых настроений и попыток цен на сырьевые товары продвинуться выше. Тем не менее, важных восходящих драйверов у бирж все еще нет. В течение дня могут поступить новости от "Татнефти", МТС, "Яндекса" (MOEX: YNDX) и "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH). В целом инвесторы в условиях сохранения геополитической напряженности действуют осторожно, а в четверг могут зафиксировать часть прибыли по "Полюсу" и Polymetal в случае неспособности золота преодолеть сопротивление $1825 за унцию, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжит консолидацию возле текущих уровней из-за отсутствия катализаторов. Позитивная динамика на нефтяном рынке может лишь повлиять на настроения, потому что основной драйвер - это ликвидность. Ее поступление на локальный рынок от реинвестирования дивидендов нефтяных компаний ожидается в начале следующего года. За океаном ситуация тоже не радужная: американский рынок, скорее всего, завершит год в нисходящем тренде.

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти привело к некоторым перебоям в экспорте РФ, но добыча выглядит стабильно, что предполагает увеличение поставок продуктов нефтепереработки. Реальные проблемы для рынков возникнут после введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов рассчитывает на возврат индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 2100-2200 пунктов.

Ситуация на мировых рынках продолжает улучшаться, поводом для активизации покупателей выступила статистика по США, наряду с техническими факторами (заметная просадка предыдущих дней вывела активы на привлекательные уровни для краткосрочных инвесторов, приближается католическое Рождество, настраивающее на большую чуткость к хорошим новостям) и уходом опасений по КНР на второй план.

Учитывая улучшение внешнего фона и откат рубля, индекс МосБиржи в четверг вновь будет пытаться вернуться в зону 2150-2200 пунктов. Можно рассчитывать на оживление спроса на акции "идейных" металлургов и "фишки" финсектора, полагает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,5-1,6%, максимальными темпами за 2 недели, на отчетностях и данных о подъеме потребительского доверия.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре увеличился до 108,3 пункта (максимум за 8 месяцев) при прогнозах роста до 101-101,2 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее.

Улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

Инвесторы на этой неделе также ждут публикации окончательных данных об изменении ВВП США в III квартале и о доходах и расходах населения страны в ноябре. Сильные макроэкономические показатели могут еще больше повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

В Азии в четверг также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Народный банк Китая (ЦБ страны) в четверг предоставил банкам 157 млрд юаней ($22,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках 7-дневных операций составил 4 млрд юаней по ставке 2% годовых, 14-дневных - 153 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также продолжают рост, подогретый накануне статистикой о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,34 за баррель (+0,2% и +2,8% в среду), февральская цена WTI - $78,46 за баррель (+0,2% и +2,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,9 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 242 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР: несмотря на рост заболеваемости в стране, китайские власти не вводят карантин в городах, что подогревает спрос на энергоресурсы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+13,9%), акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,6%), ГК "Сегежа Групп" (+3,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,1%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-16,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,4% и -12,9% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,6%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 3,85 млрд рублей (из них 683,2 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 355,4 млн рублей на бумаги "Полюса" и 303,15 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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