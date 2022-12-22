Возможны попытки индекса Hang Seng уйти выше 20000п в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс

Возможны попытки индекса Hang Seng подняться выше 20000 пунктов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг показывал рост вслед за американскими площадками, несмотря на негативную макросреду. В краткосрочной перспективе бенчмарк может попробовать совершить повторный рывок выше 20000 пунктов, но сценарий продолжения развития коррекции на среднесрочном горизонте пока в силе. Если не появится дополнительных драйверов для роста, первой целью для снижения выглядит район 18000 пунктов", - указывает аналитик в комментарии.

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