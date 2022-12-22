БКС Экспресс рекомендует покупать акции Самолета

Аналитики БКС Экспресс рекомендуют покупать акции ГК "Самолет", сообщается в материале инвестиционной компании.

Эксперты отмечают довольно устойчивый спрос квадратных метров в 2022 году у эмитента, несмотря на непростую конъюнктуру рынка (рост цен при этом составил 5%).

Прогноз менеджмента компании выглядит уверенно, считают аналитики. В 2023 году ожидается рост продаж до 1,9 млн квадратных метров, поддержку будет оказывать крупный земельный банк группы.

Также вероятна консолидация в отрасли, и доля топ-3 игроков достигнет 70-80%. Остается и поддержка от программы субсидий, отмечают эксперты.

Точками роста будут ИЖС, региональная экспансия, экосистема сервисов, указывают аналитики БКС Экспресс.

Прогноз по акциям эмитента довольно оптимистичный, уверены в инвесткомпании.

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