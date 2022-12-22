Дальнейшее ослабление рубля ограничено уровнем 72,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшее ослабление рубля ограничено уровнем 72,5 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в четверг обновил максимум с конца апреля и достиг 71,9 руб./$1. Другие валюты EM с утра, наоборот, преимущественно укрепляются. Главным фактором ослабления рубля остается снижение торгового профицита, но давление на рубль также оказывают и спекулятивные операции. Сегодня продажи валюты компаниями-экспортерами могут усилиться в преддверии пика налогового периода в понедельник, что может ограничивать дальнейший рост курса USD/RUB выше 72,5 руб./$1", - пишут аналитики банка.

Нефтяные цены в среду ускорили свой рост, к данному моменту фьючерсы Brent торгуются около $82,4/барр., отмечается в комментарии. Поддержку котировкам оказывают вчерашние данные от Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти за неделю на 5,9 млн барр. (прогноз -1,7 млн барр.). В связи с низкой торговой активностью, котировки, вероятно, останутся вблизи достигнутых уровней, полагают в банке.

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