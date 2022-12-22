Акции НЛМК - перспективная идея в стальном секторе на рынке РФ - ПСБ

Покупка акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) является перспективной идеей в стальном секторе на российском фондовом рынке, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Среди компаний сектора черной металлургии "НЛМК" - один из основных бенефициаров текущего падения курса рубля. Более того, компанию поддержит небольшой отскок экспортных цен на сталь на фоне ряда факторов: оживления экономической активности и программы государственной поддержки экономики в Китае; роста цен на железную руду; роста цен на лом; высокого уровня цен на коксующийся уголь. Эти факторы дополняются диверсифицированными каналами сбыта продукции, в том числе сохранением доступа к европейскому рынку полуфабрикатов, - пишут эксперты в обзоре. - Важно, что совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 руб на акцию. Таким образом, в перспективе года видим целевую цену бумаги в районе 141 рубля за штуку".

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