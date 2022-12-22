Торговый диапазон по паре доллар/рубль в четверг составит 69-71 руб./$1 - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в четверг составит 69-71 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Пара USD/RUB вернулась на максимумы с апреля, преодолев уровень 70 руб./$1, курс EUR/RUB выше 76 руб./EUR1, - отмечает эксперт. - Торговые объемы в последние дни примерно на 40% больше, чем в начале месяца. Ослабление рубля связывается со снижением поступлений от экспорта, главным образом нефти, отгрузка которой, по некоторым данным, значительно сократилась. Тем не менее острой ситуации на рынке не наблюдается, можно констатировать умеренное давление на рубль. Ситуация во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса и действий государства. Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению рубля, на сегодня маловероятны. Ориентир для пары доллар/рубль на четверг - 69-71 руб./$1. Ослабление рубля носит умеренный характер, российская валюта в течение дня может оставаться под давлением".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.