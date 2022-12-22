.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доходности ОФЗ, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в четверг - Sber CIB
.
22 декабря 2022 года 10:26
Доходности ОФЗ, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в четверг - Sber CIB
Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, полагают аналитики Sber CIB. "Доходности на рынке ОФЗ в среду изменялись в диапазоне плюс-минус 5 б.п. С одной стороны, аукционы Минфина прошли успешно, а недельная инфляция замедлилась с 0,19% до 0,02%. С другой стороны, первый зампред ЦБ заявил, что на ближайших заседаниях регулятор будет выбирать между сохранением ставки и ее повышением. В четверг утром рубль продолжает сдавать позиции относительно доллара. Считаем, негативные факторы в течение дня окажут более сильное влияние", - пишут эксперты в комментарии Рубль в сложившихся условиях может достичь уровня 73 руб./$1 в четверг и 75 руб./$1 в пятницу, полагают в инвестбанке. "Нефть марки Brent в среду подорожала на $2,60 - до $82,28 за баррель. Появились новости о сокращении запасов нефти в хранилищах США и данные о снижении экспорта нефти из России. В четверг нефтяные котировки продолжили рост ввиду приближающегося похолодания в США. По нашим прогнозам, стоимость нефти может подняться до $85 за баррель в связи с риском временной остановки нефтяных скважин в Техасе из-за аномальных холодов", - пишут аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
22 декабря 2022 года 19:50
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в четверг умеренным ростом большинства blue chips, несмотря на ухудшение вечером внешних фондовых настроений и на растерявшую дневной рост нефть (Brent просела ниже $82 за баррель); индекс РТС отскочил вверх на фоне укрепления рубля после затяжного снижения, лидировали в росте акции ВТБ (+2,7%) на корпоративных новостях. читать дальше
.22 декабря 2022 года 19:25
Рубль завершил четверг сильным ростом к доллару и евро в рамках коррекции после падения в предыдущие несколько сессий
Москва. 22 декабря. Евро и доллар США заметно подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после непрерывного падения в течение нескольких сессий подряд, поддержку ему оказала подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, ожидаемым на следующей неделе. читать дальше
.22 декабря 2022 года 19:05
Торговый диапазон по индексу Мосбиржи составит в пятницу 2100-2200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт отмечает, что в начале сессии российский фондовый рынок показывал весьма противоречивую динамику, во второй половине дня сменившуюся ростом. К... читать дальше
.22 декабря 2022 года 19:05
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося роста UST
Москва. 22 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне приостановившегося роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). читать дальше
.22 декабря 2022 года 18:30
Цена нефти марки Brent возвращается в диапазон $80-90 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на торгах 22 декабря поднялась на 1,53%, до $83,41 за баррель, а накануне котировка этого актива закрылась ростом на... читать дальше
.22 декабря 2022 года 17:58
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций ВТБ до 0,02 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. Рекомендация "держать" для бумаг банка была при этом сохранена экспертами. "Появилась информация, что ЦБ РФ... читать дальше
.22 декабря 2022 года 17:28
Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2600 пунктов к концу следующего года, считают аналитики Sber CIB. "Индекс Мосбиржи, который рос в начале текущего года, заканчивает его существенно ниже уровней, на которых держался в начале 2020 года. Это обусловлено опасениями, что экономика РФ окажется... читать дальше
.22 декабря 2022 года 16:59
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-08 (риск: умеренный; инвестиционный горизонт: 1 год, рекомендуемая доля в портфеле: 5%), считают аналитики "Открытие Инвестиции". Ориентир доходности выпуска - не выше 12,63% годовых. Срок обращения - 3 года.... читать дальше
.22 декабря 2022 года 16:30
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $105 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: $82, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт ы отмечают, что в четверг ожидается... читать дальше
.22 декабря 2022 года 16:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,66%, стоп-приказ: 990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Паритет факторов на рынке нефти в... читать дальше
.22 декабря 2022 года 15:44
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3860-3900 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 удалось закрепиться выше 50-дневной скользящей средней. В то же время RSI остается в зоне нейтральных значений, тогда как MACD... читать дальше
.22 декабря 2022 года 15:40
Рубль после достижения апрельских минимумов к доллару и евро днем подсократил падение благодаря подготовке компаний к налоговым выплатам
Москва. 22 декабря. Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в четверг днем, однако заметно сократили темпы роста после того, как достигли новых максимумов с конца апреля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине, но все же сумел отыграть часть потерь первой половины дня благодаря подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам декабря, которые состоятся на следующей неделе. читать дальше
.22 декабря 2022 года 15:21
Вероятно сохранение давления на котировки акций Micron Technology в ближайшее время, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Micron сообщила об убытке в 1К23 ф.г. в размере $0,04 на акцию, в то время как рынок ожидал прибыль ($0,69). Компания приостановила программу... читать дальше
.22 декабря 2022 года 15:00
Инфляция в 2023г превысит целевой уровень ЦБ РФ и может составить около 6,8%, полагают аналитики Райффайзенбанка. По мнению экспертов, по итогам 2022г инфляция может остаться вблизи текущих уровней - в прогнозе Райффайзенбанка заложено замедление до 12,0% г/г. В 2023г, при прочих равных, ценовая... читать дальше
.22 декабря 2022 года 14:42
Рубль сохраняет шанс на укрепление до конца текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль четвёртый день подряд продолжает активно сдавать позиции. В понедельник, когда рубль начал интенсивно слабеть к доллару, мы наблюдали самый... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.