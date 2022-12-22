Доходности ОФЗ, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в четверг - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, вырастут на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

"Доходности на рынке ОФЗ в среду изменялись в диапазоне плюс-минус 5 б.п. С одной стороны, аукционы Минфина прошли успешно, а недельная инфляция замедлилась с 0,19% до 0,02%. С другой стороны, первый зампред ЦБ заявил, что на ближайших заседаниях регулятор будет выбирать между сохранением ставки и ее повышением. В четверг утром рубль продолжает сдавать позиции относительно доллара. Считаем, негативные факторы в течение дня окажут более сильное влияние", - пишут эксперты в комментарии

Рубль в сложившихся условиях может достичь уровня 73 руб./$1 в четверг и 75 руб./$1 в пятницу, полагают в инвестбанке.

"Нефть марки Brent в среду подорожала на $2,60 - до $82,28 за баррель. Появились новости о сокращении запасов нефти в хранилищах США и данные о снижении экспорта нефти из России. В четверг нефтяные котировки продолжили рост ввиду приближающегося похолодания в США. По нашим прогнозам, стоимость нефти может подняться до $85 за баррель в связи с риском временной остановки нефтяных скважин в Техасе из-за аномальных холодов", - пишут аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.