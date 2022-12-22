Вероятна стабилизация цен ОФЗ около достигнутых уровней в четверг - ПСБ

Вероятна стабилизация цен ОФЗ около достигнутых уровней в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Продолжившееся в среду ослабление рубля оказало нейтральное влияние на рынок ОФЗ. Доходность индекса гособлигаций RGBI осталась 9,23%. Поддержку котировкам ОФЗ оказали аукционы Минфина, на которых ведомство вновь предложило большой объем флоатеров (250 млрд руб.), а размещение классических ОФЗ прошло с умеренной премией по доходности к вторичному рынку. Минфин вчера продал ОФЗ 26241 на 84,55 млрд руб. по номиналу с доходностью по средневзвешенной цене 10,18% и ОФЗ 26237 на 2,26 млрд руб. с доходностью 9,92%", - отмечает эксперт.

Позитивное влияние на рынок ОФЗ, на взгляд Монастыршина, также оказывало восстановление нефтяных цен и рост оптимизма на глобальных рынках.

"Инфляция в РФ по данным на 19 декабря замедлилась до 12,3% г/г по сравнению с 12,65% на предыдущей неделе. Тем не менее ослабление рубля, скорее всего, не позволит рынку ОФЗ позитивно отреагировать на данные по инфляции. В четверг ожидаем сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней", - прогнозирует аналитик банка.

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