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22 декабря 2022 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 22 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в частности, улучшение внешней рыночной конъюнктуры будет компенсироваться продолжающимся снижением курса рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже в четверг продолжает дешеветь к основным валютам; при этом доллар США впервые с 29 апреля превысил отметку 72 руб., евро вырос до 76,87 руб., а китайский юань достиг 10,26 руб. впервые с апреля-мая текущего года.

Американский рынок акций завершил торги среды максимальным ростом за последние две недели после выхода данных о подъеме потребительского доверия и сильных отчетностей компаний. Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 101 пункта с объявленного ранее ноябрьского уровня в 100,2 пункта. Улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

Инвесторы на этой неделе также ждут публикации окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале и о доходах и расходах населения страны в ноябре. Сильные макроэкономические показатели могут еще больше повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре упали на 7,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, согласно отчету Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с ноября 2010 года (без учета разгара пандемии в 2020 году). Снижение показателя было зафиксировано по итогам десятого месяца подряд - это самый длительный подобный период с начала ведения расчетов в 1999 году.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в ходе торгов в четверг вслед за американским фондовым рынком. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,6%. Народный банк Китая (ЦБ страны) в четверг предоставил банкам 157 млрд юаней ($22,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, в том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 4 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 153 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК поднялся на 0,75%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,5%.

Нефть продолжает дорожать утром в четверг после существенного роста по итогам прошлой сессии, вызванного сокращением запасов топлива в США. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $82,43 за баррель, что на 0,28% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,8%, до $82,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,58 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на 2,7%, до $78,29 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали роста на 2,5 млн баррелей. В то же время товарные резервы бензина увеличились на 2,53 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тыс. баррелей. Кроме того, участники нефтяного рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,543 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,257 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 декабря вырос всего на 0,04% и составил 108,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 821,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,65%), "АФК Система-1Р-15" (+0,46%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,52%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,23%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-23 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 декабря.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 15,59% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок прошел 14-18 ноября.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") полностью разместило выпуск социальных облигаций с погашением в ноябре 2026 года объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,95% годовых, ей соответствует доходность 10,20% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны с выплатами 15 мая и 15 ноября, купонные выплаты дополнительно финансируются субсидией правительства РФ в размере ключевой ставки Банка России.

ООО "ИЭК Холдинг" установило ставки 1-14 купонов 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,7% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 22 декабря начнет размещение облигаций серий БО-001P-29 и БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ. Объем выпуска БО-001P-29 - 54,8 млрд рублей, серии БО-001P-30 - 4,5 млрд рублей. Дата погашения серии БО-001P-29 - 28 ноября 2032 года, серии БО-001P-30 - 28 октября 2032 года. Ставка 1-го купона выпуска БО-001P-29 установлена на уровне 9,2% годовых, облигаций серии БО-001P-30 - на уровне 9,46% годовых. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) 26 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютные 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 11,51% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение выпуска запланировано не позднее 29 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) 27 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей. Срок обращения выпуска 1,5 года. Ориентир ставки 1-го купона 14,5-15,0% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,31-15,87% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала в дату окончания 6-го купона. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-30 на уровне 7,5% годовых. Компания разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей в июле 2014 года. В мае и июле 2021 года по выпуску были осуществлены досрочные частичные погашения бондов, выкупленных ранее по офертам, в результате в обращении находится только одна облигация выпуска на 1 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. Следующая оферта по выпуску запланирована на 13 января 2023 года.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, находится под управлением компании "Газметаллпроект") выкупило по оферте 3 млн 107 тыс. 430 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7,6 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 40,9% эмиссии. Завод разместил 10-летние облигации на 3,6 млрд рублей в декабре 2017 года, в марте 2018 года провел доразмещение выпуска еще на 4 млрд рублей. Ставки 1-20-го квартальных купонов составили 12,5% годовых. Других выпусков облигаций завода в обращении нет.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) установило цену приобретения облигаций серии 001Р-04 в объеме не более 4 млн облигаций в размере 98,5% от номинала. Компания выставила оферту по согласованию с владельцами на 23 декабря. Период предъявления бумаг проходит с 15 по 21 декабря. Компания разместила 10-летние облигации на 5 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке квартального купона 7,5% годовых до оферты с исполнением в ноябре 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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