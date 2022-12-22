Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $82-83/барр. в четверг - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $82-83 за баррель в четверг, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent в среду перевалила за $80 за баррель. Позитивные настроения обусловлены неплохими статданными по запасам в США от Минэнерго и нулевой статистикой по смертности от COVID-19 в КНР за эту неделю. Но сокращение запасов - следствие наращивания экспорта и падения импорта из-за проблем с нефтепроводом Keystone. По Китаю изменена методика классификации смертей от коронавируса (только случаи пневмонии и дыхательной недостаточности), что и дает такую картину, хотя по факту заболеваемость растет стремительно. На наш взгляд, пока говорить об устойчивом развороте цен на нефть вверх рано. В четверг нефть марки Brent будет находиться в зоне $82-83 за баррель", - пишет аналитик в комментарии.

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