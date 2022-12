Фондовые индексы стран АТР растут вслед за Уолл-стрит

Фондовые индексы США в среду выросли максимально за 2 недели. Фондовые индексы крупнейших стран АТР уверенно повышаются в ходе торгов в четверг. Нефть дорожает утром в четверг.

Американский рынок акций завершил торги среды максимальным ростом за последние две недели после выхода данных о подъеме потребительского доверия и сильных отчетностей компаний.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за последние восемь месяцев.

Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 101 пункта с объявленного ранее ноябрьского уровня в 100,2 пункта, согласно данным опросов Trading Economics.

Улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

"Доверие потребителей восстановилось в декабре после снижения в октябре и ноябре и достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года, - отметил старший директор группы экономических показателей Conference Board Линн Франко. - Инфляционные ожидания опустились до самого низкого уровня с сентября 2021 года, при этом недавнее снижение цен на бензин стало основным стимулом для этого".

Инвесторы на этой неделе также ждут публикации окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале и о доходах и расходах населения страны в ноябре. Сильные макроэкономические показатели могут еще больше повысить оптимизм рынка в отношении устойчивости американской экономики, несмотря на риски рецессии из-за действий ФРС.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре упали на 7,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, согласно отчету Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с ноября 2010 года (без учета разгара пандемии в 2020 году). Снижение показателя было зафиксировано по итогам десятого месяца подряд - это самый длительный подобный период с начала ведения расчетов в 1999 году.

"Рынок недвижимости словно замерз в ноябре, это напоминало ситуацию с продажами во время экономического локдауна из-за COVID-19 в 2020 году", - полагает главный экономист NAR Лоуренс Юн. Он связывает сокращение продаж домов с быстрым ростом ипотечных ставок.

Котировки акций производителя спортивных товаров Nike Inc. (SPB: NKE) подскочили на 12,2%. Компания отчиталась о лучших, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке по итогам второго квартала 2023 финансового года.

Бумаги транспортно-логистической FedEx Corp. (SPB: FDX) подорожали на 3,4%. Компания хоть и зафиксировала 24%-е снижение чистой прибыли во втором финквартале, но показатель превзошел ожидания экспертов.

Рыночная стоимость оператора круизных лайнеров Carnival Corp. (SPB: CCL) поднялась на 4,7%. Скорректированный убыток компании в четвертом финквартале оказался меньше прогнозов аналитиков, а выручка подскочила почти в 3 раза.

Котировки бумаг Cintas Corp. (SPB: CTAS) увеличились на 4,6%. Производитель спецодежды улучшил прогноз на текущий фингод на фоне сильных показателей второго квартала.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 526,74 пункта (1,6%) и составил 33376,48 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 56,82 пункта (1,49%) - до 3878,44 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 162,26 пункта (1,54%) и составил 10709,37 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно повышаются в ходе торгов в четверг вслед за американским фондовым рынком.

Значение японского Nikkei 225 к 8:14 МСК выросло на 0,5%.

Октябрьский индекс опережающих экономических индикаторов в Японии, рассчитываемый правительством страны, вырос до 98,6 пункта с 98,2 пункта в сентябре, свидетельствуют окончательные статданные. Предварительно сообщалось о росте показателя до 99 пунктов.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции транспортно-логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5%), выпускающей электрическое оборудование GS Yuasa Corp. (+4,9%) и девелопера Mitsui Fudosan Co. Ltd. (+4,6%).

Стоимость производителя потребительской электроники Sony Group выросла на 0,8%, производителя приставок Nintendo - на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,6%.

Народный банк Китая (ЦБ страны) в четверг предоставил банкам 157 млрд юаней ($22,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 4 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 153 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

В число лидеров роста котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции Haidilao International Holding Ltd. (+7,6%), Li Ning Co. Ltd. (+6,6%) и Shenzhou International Group Holdings Ltd. (+6,3%).

Дорожают также бумаги интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+5,9%) и Meituan (SPB: 3690) (+5,7%), ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) (+5%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (+5,9%), производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (+4%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК увеличилось на 0,75%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,2% и 0,3% соответственно.

В то же время бумаги австралийского банка Commonwealth Bank of Australia подорожали на 0,85%, National Australia Bank Ltd. - на 0,9%.

Нефть дорожает утром в четверг после существенного роста по итогам прошлой сессии, вызванного сокращением запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 мск составляет $82,54 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,21 (2,8%), до $82,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,67 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на $2,06 (2,7%), до $78,29 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали роста на 2,5 млн баррелей.

В то же время товарные резервы бензина увеличились на 2,53 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тыс. баррелей.

"Активный экспорт и падение импорта из-за приостановки работы нефтепровода Keystone привели к существенному падению запасов нефти, - написал ведущий нефтяной аналитик Kplr Мэтт Смит. - Загруженность НПЗ упала до минимума за семь недель, что несколько ограничило сокращение резервов, как и высвобождение 3,7 млн баррелей из стратегических запасов".

Кроме того, участники рынка следят за ситуацией с коронавирусом в КНР.

"Несмотря на стремительный рост заболеваемости и сообщения о переполненных больницах, китайские власти не вводят карантин в городах, а это означает рост спроса на энергию, поскольку вторая по величине экономика мира возвращается в строй", - приводит слова аналитиков Sevens Report Research портал MarketWatch.