Рубль продолжает дешеветь: доллар превысил 72 руб., евро вырос до 76,87 руб., юань достиг 10,26 руб. впервые с апреля-мая

Москва. 22 декабря. Российский рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже в четверг продолжает дешеветь к основным валютам; при этом доллар США впервые с 29 апреля превысил отметку 72 руб., евро вырос до 76,87 руб., а китайский юань достиг 10,26 руб. впервые с апреля-мая текущего года.

Курс доллара США составил 72,03 руб./$1 в 8:40 МСК, что на 1,04 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 76,875 руб./EUR1, подорожав на 1,27 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 18,6 копейки - до 10,265 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля на внутреннем валютном рынке, отмечаемое с конца ноября, является следствием нескольких факторов. С одной стороны, участники рынка отыгрывают новости относительно "потолка" цен на нефть и газ, а также вступившее с 5 декабря эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом. В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

Кроме того, давление на курс нацвалюты оказывает и традиционный рост бюджетных расходов в конце года.

"Рубль остается под управлением торгового баланса, который постепенно сокращался в течение 2022 года, но все же был более чем достаточным для того, чтобы защищать российскую валюту от ослабления. Однако с осени темпы сокращения профицита торгового баланса возросли. Как ожидается, эмбарго стран ЕС в отношении российской нефти, "потолок" цен, введенный G7, вступающее в силу в феврале 2023 года эмбарго на российские нефтепродукты приведут к еще более резкому сокращению профицита в следующем году. Это формирует ожидания ослабления рубля в перспективе ближайших месяцев. Сюда можно добавить геополитические риски, спрос импортеров и присоединившихся к покупке валюты спекулянтов", - считает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть, а также "потолка" цен на сырье (установлен на уровне $60 за баррель). Издание отмечает, что пока эффект "потолка" не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения "потолка" по сделкам, заключенным до 5 декабря.

В свою очередь, издание Bloomberg опубликовало более детальные данные по морскому нефтяному экспорту из РФ за неделю, закончившуюся 16 декабря, и, как отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, это была первая неделя, которая полностью пришлась на период эмбарго и "потолка" цен.

"В абсолютном выражении морской экспорт из РФ на прошлой неделе сократился почти вдвое к средним значениям: 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) против средних 3 млн б/с в предыдущие месяцы. Это минимум с начала года. Частично (около 0,6 млн б/с) это связано с ремонтными работами на ключевом экспортном порту Приморск на Балтике, из-за чего порт отправил всего 3 танкера вместо обычных 8. Однако точно так же упали поставки (около 0,6 млн б/с к средним) с порта Козьмино на Дальнем Востоке, и это как раз может быть связано с эффектом "потолка" цен. В то время как Urals торгуется ниже "потолка", дальневосточный российский сорт ESPO был выше $60 за баррель. Bloomberg уже сообщал, что как минимум две крупных судоходных компании - Cosco Shipping (Китай) и Avin International (Греция) - отказались от транспортировки нефти ESPO. Поставки с портов в Черном море сократились на 0,2 млн б/с. Отгрузки из Арктики были на минимумах, но внесли очень незначительный вклад в общее снижение", - пишет Галактионов со ссылкой на публикацию.

"Пока рано говорить об устойчивом снижении, но уже можно говорить о том, что санкции не проходят бесследно. Если Россия останется непреклонна в своем намерении не поставлять нефть в соответствии с "потолком" цен, то возможны два варианта: формирование альтернативной транспортной инфраструктуры (танкеры, страхование и пр.) и сокращение добычи. Во втором случае цены на мировом рынке могут взлететь, но поможет ли это в условиях "потолка" цен, не ясно. До конца месяца в фокусе решение властей и публикация соответствующего указа президента", - подчеркивает эксперт.