Котировки нефти могут продолжить рост в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики БКС Экспресс .

"Цены на нефть в среду подросли, позитивно реагируя на статистику из США. Благоприятный сентимент также поддерживали надежды на открытие Китая после затяжных карантинов, подкрепляемые нулевой статистикой по смертности. В то же время в США приближаются заморозки, которые могут привести к снижению транспортной активности и временно сократить спрос на топливо. При этом есть определенные риски для бесперебойной работы нефтяной инфраструктуры, реализацию которых мы уже видели в феврале 2021 года, - указывают эксперты инвесткомпании в обзоре. - Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent развивают восходящее движение. Ближайшей целью выступает уровень $84 за баррель, пробой которого может открыть дорогу к движению в район $90. Сентимент на рынке улучшается, что позволяет с большей уверенностью рассматривать восходящие сценарии".

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