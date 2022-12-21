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21 декабря 2022 года 19:55

Рубль завершил торги среды на минимумах с апреля к доллару и евро на фоне введения "потолка" цен на российские нефть и газ

Москва. 21 декабря. Доллар США и евро существенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, обновили максимальные отметки с конца апреля. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне введения западными странами "потолка" цен на российские нефть и газ и в ожидании ухудшения внешнеторговых показателей.

Курс доллара США составил 70,995 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,12 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Это максимальная отметка с 29 апреля. Евро стоил 75,6 руб./EUR1, подорожав на 2,1 рубля. Евро торгуется выше 75 руб. также впервые с 29 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,11 рубля - до 73,07 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 18,9 копейки - до 10,079 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам торгов среды, так как участники рынка продолжают отыгрывать прогнозируемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей торгового баланса. В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть, а также "потолка" цен на сырье (установлен на уровне $60 за баррель). Издание отмечает, что пока эффект "потолка" не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения "потолка" по сделкам, заключенным до 5 декабря.

В свою очередь, издание Bloomberg опубликовало более детальные данные по морскому нефтяному экспорту из РФ за неделю, закончившуюся 16 декабря, и, как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, это была первая неделя, которая полностью пришлась на период эмбарго и "потолка" цен.

"В абсолютном выражении морской экспорт из РФ на прошлой неделе сократился почти вдвое к средним значениям: 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) против средних 3 млн б/с в предыдущие месяцы. Это минимум с начала года. Частично (около 0,6 млн б/с) это связано с ремонтными работами на ключевом экспортном порту Приморск на Балтике, из-за чего порт отправил всего 3 танкера вместо обычных 8. Однако точно так же упали поставки (около 0,6 млн б/с к средним) с порта Козьмино на Дальнем Востоке, и это как раз может быть связано с эффектом "потолка" цен. В то время как Urals торгуется ниже "потолка", дальневосточный российский сорт ESPO был выше $60 за баррель. Bloomberg уже сообщал, что как минимум две крупных судоходных компании - Cosco Shipping (Китай) и Avin International (Греция) - отказались от транспортировки нефти ESPO. Поставки с портов в Черном море сократились на 0,2 млн б/с. Отгрузки из Арктики были на минимумах, но внесли очень незначительный вклад в общее снижение", - пишет Галактионов со ссылкой на публикацию.

"Пока рано говорить об устойчивом снижении, но уже можно говорить о том, что санкции не проходят бесследно. Если Россия останется непреклонна в своем намерении не поставлять нефть в соответствии с "потолком" цен, то возможны два варианта: формирование альтернативной транспортной инфраструктуры (танкеры, страхование и пр.) и сокращение добычи. Во втором случае цены на мировом рынке могут взлететь, но поможет ли это в условиях "потолка" цен, не ясно. До конца месяца в фокусе решение властей и публикация соответствующего указа президента", - подчеркивает эксперт.

Цены на нефть уверенно поднимаются в ходе торгов в среду вечером после выхода данных о существенном снижении запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,33% - до $81,85 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,47% - до $78,11 за баррель.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 декабря, уменьшились на 5,9 млн баррелей - до 418,23 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты тем временем ожидали менее существенного сокращения запасов - на 2,5 млн баррелей.

В то же время товарные запасы бензина выросли на 2,53 млн баррелей и составили 226,11 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тыс. баррелей, до 119,93 млн баррелей.

Кроме того, нефтяной рынок на этой неделе демонстрирует подъем на уверенности инвесторов относительно будущего роста спроса в Китае на фоне постепенного отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду заметно снизилась к доллару и евро, при этом в ходе сегодняшних торгов курс доллара превысил 70 руб. и в очередной раз обновил максимумы с мая. "Рост курс американской валюты с момента закрытия в прошлую пятницу на торгах в среду приближается к двузначным значениям. В понедельник ЕС согласовал "потолок" цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час с 15 февраля, что может влиять на ожидания, но по факту не должно оказывать слишком сильного влияния на ситуацию сегодня, поскольку уровень "потолка" находится более чем на 80% выше текущего уровня цен. Основным фактором влияния на курс остается профицит внешней торговли, а одной из причин текущей волатильности - опасения относительно сокращения экспортных объемов. Согласно информации, опубликованной Bloomberg, экспорт нефти из России после введения эмбарго ЕС и ценового потолка в $60 за баррель мог значительно сократиться. Данные за неделю по 16 декабря, которые приводит агентство, указывают на снижение поставок нефти из РФ на 54% н/н - до 1,6 млн барр. в сутки. Впрочем, авторы материала предупреждают о том, что к недельным данным нужно относиться с осторожностью. Полагаем, что продажа валютной выручки экспортерами в декабре будет способствовать стабилизации курса, а его дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько принятые в начале месяца ограничения скажутся на фактических объемах экспорта", - говорит Беспалов.

"Рубль остается под управлением торгового баланса, который постепенно сокращался в течение 2022 года, но все же был более чем достаточным для того, чтобы защищать российскую валюту от ослабления. Однако с осени темпы сокращения профицита торгового баланса возросли. Как ожидается, эмбарго стран ЕС в отношении российской нефти, "потолок" цен, введенный G7, вступающее в силу в феврале 2023 года эмбарго на российские нефтепродукты приведут к еще более резкому сокращению профицита в следующем году. Это формирует ожидания ослабления рубля в перспективе ближайших месяцев. Сюда можно добавить геополитические риски, спрос импортеров и присоединившихся к покупке валюты спекулянтов", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль до начала основной сессии активно дешевел. Доллар установил семимесячный максимум вблизи значения 70,8 руб., евро - на уровне 75,4 руб. Затем валютные пары умеренно просели в рамках коррекции и стали консолидироваться. После старта основных российских торгов нефтяные цены снизились, но вскоре устремились вверх. Фондовые площадки демонстрируют умеренно восходящую динамику. Несмотря на позитивный внешний фон, рубль остается под негативным воздействием постепенного сокращения экспорта и увеличения импорта, что нарушает рыночный баланс спроса на инвалюту и ее предложения", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в соответствии с развитием ситуации, но ожидания сейчас между сохранением ставки и ее повышением, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы на последнем заседании совета директоров сохранили ключевую ставку на том уровне, который был, и дали так называемый "неопределенный" сигнал. Что такое "неопределенный" сигнал? Что Центральный банк будет смотреть за ситуацией и принимать решение о том, что ему делать с ключевой ставкой. Наверное, если говорить об ожиданиях, то ожидания находятся в диапазоне между "держать" и "повышать"", - сказал Чистюхин на лекции в МГИМО.

Совет директоров ЦБ 16 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а сигнал о ее будущей направленности оставил формальным.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сообщила по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что проинфляционные риски сейчас преобладают не только на среднесрочном, но и на краткосрочном горизонте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 декабря на 1,5219 рубля, до 70,5256 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,7525 рубля, до 75,0914 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 1,5945 рубля по отношению ко вторнику и составил 70,5325 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 1,6187 рубля и составил 70,5387 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 383,274 млн, из которых $737,707 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 645,567 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,7568 рубля, до 75,0934 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,7858 рубля, подорожав до 75,1044 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 127,19 млн, из которых EUR360,744 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR766,446 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, преимущественно немного повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,85% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 8,41% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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