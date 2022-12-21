Цены евробондов РФ в среду продолжили демонстрировать смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 21 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили демонстрировать смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов, подорожав до 59,13% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 10,64% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в среду на 198 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,76% от номинала (доходность выросла на 32 базисных пункта, до 9,94% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 36 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 3 базисных пункта - до 41,3% от номинала (его доходность составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт, подорожав до 43,26% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 32,5% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 42,58% от номинала (доходность - 25,83% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали всего на 1 базисный пункт, до 41,15% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 21,74% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 197 базисных пунктов, до 80,86% от номинала (его доходность выросла на 398 базисных пунктов - до 35,15% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 64,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала, заметно ухудшившаяся еще на прошлой неделе после состоявшегося декабрьского заседания ФРС США, к середине этой недели стабилизировалась - к росту перешел как американский рынок акций, так и сектор американских гособлигаций.

Основным драйвером подъема фондовых индексов служат сильные корпоративные отчетности. Инвесторы не готовы отказаться от мысли о том, что экономика США остается устойчивой - несмотря на опасения по поводу нависшей рецессии. Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения до 101 пункта с объявленного ранее ноябрьского уровня в 100,2 пункта, свидетельствуют данные опросов Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем до 101,2 пункта. Улучшение настроений американцев обусловлено в том числе снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

Кроме того, дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале уменьшился на $21,6 млрд (на 9,1%) и составил $217,1 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит сложился на уровне в $238,7 млрд, а не $251,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо до $222 млрд с объявленного ранее уровня апреля-июня.