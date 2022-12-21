Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций FedEx на уровне $202

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций FedEx Corp. на уровне $202 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

Логистический гигант FedЕx представил квартальный отчет. Выручка эмитента составила $22,8 млрд (-3% г/г), недотянув до общерыночных ожиданий 3,8%. Скорректированная EPS достигла $3,18, превысив консенсус-прогноз и собственный гайденс компании на 13,2% и 15,6% соответственно. Однако, несмотря на позитивный сюрприз, за год показатель сократился на 34%, отмечается в комментарии.

"Проводимая антикризисная программа и снижение транспортных расходов позволили немного ослабить давление на маржу, однако затраты на заработную плату и некоторые логистические издержки продолжают расти, - пишет Глинянов. - Анонсированные процессы оптимизации расходов, в том числе увольнение некоторой части водителей в декабре, будут содействовать улучшению эффективности бизнеса, однако дальнейшее ослабление макроэкономической конъюнктуры оказывает давление на операционные и финансовые метрики компании, выступая один из самых серьезных вызовов для нее".

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