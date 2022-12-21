Возврат пары доллар/рубль ниже отметки 65 руб./$1 маловероятен - Freedom Finance Global

Возврат пары доллар/рубль ниже отметки 65 руб./$1 в начале следующего года маловероятен, полагает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

"Текущий импульс роста стоимости доллара, скорее всего, в ближайшие дни потеряет свою силу, - прогнозирует эксперт. - Стабилизировать ситуацию помогут продажи валюты в ходе налогового периода - налоги должны быть уплачены до 26 декабря включительно, экспортерам выгодно продавать по высоким ценам, они пока не торопятся. В начале следующего года у многих компаний отсечки по дивидендам, под их выплату также будет продаваться валюта, что поможет остановить экспансию доллара. До конца года вероятна стабилизация стоимости доллара в диапазоне 65-70 руб./$1. В начале следующего года рубль может частично вернуть утраченные позиции, но возврата стоимости доллара ниже 65 руб./$1 ждать не стоит".

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