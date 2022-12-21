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21 декабря 2022 года 16:09

Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне введения "потолка" цен на российские нефть и газ

Москва. 21 декабря. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в среду днем, обновили максимальные отметки с конца апреля. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне введения западными странами "потолка" цен на российские нефть и газ и в ожидании ухудшения внешнеторговых показателей.

Курс доллара США составил 70,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,81 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 70,78 руб. впервые с 29 апреля. Евро стоил 75,03 руб./EUR1, подорожав на 1,53 рубля. Евро торгуется выше 53 руб. также впервые с 29 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,68 рубля - до 72,64 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 17,9 копейки - до 10,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов, так как участники рынка продолжают отыгрывать прогнозируемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей торгового баланса. В понедельник страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре со стороны стран ЕС и G7 вступил в действие "потолок" цен на нефть, размер которого был установлен на уровне $60 за баррель. Основной целью этих действий является ограничение доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов.

Экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это происходит на фоне введения с 5 декабря странами ЕС эмбарго на российскую нефть, а также "потолка" цен на сырье (установлен на уровне $60 за баррель). Издание отмечает, что пока эффект "потолка" не столь заметен, поскольку в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения "потолка" по сделкам, заключенным до 5 декабря.

В свою очередь, издание Bloomberg опубликовало более детальные данные по морскому нефтяному экспорту из РФ за неделю, закончившуюся 16 декабря, и, как отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, это была первая неделя, которая полностью пришлась на период эмбарго и "потолка" цен.

"В абсолютном выражении морской экспорт из РФ на прошлой неделе сократился почти вдвое к средним значениям: 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) против средних 3 млн б/с в предыдущие месяцы. Это минимум с начала года. Частично (около 0,6 млн б/с) это связано с ремонтными работами на ключевом экспортном порту Приморск на Балтике, из-за чего порт отправил всего 3 танкера вместо обычных 8. Однако точно так же упали поставки (около 0,6 млн б/с к средним) с порта Козьмино на Дальнем Востоке, и это как раз может быть связано с эффектом "потолка" цен. В то время как Urals торгуется ниже "потолка", дальневосточный российский сорт ESPO был выше $60 за баррель. Bloomberg уже сообщал, что как минимум две крупных судоходных компании - Cosco Shipping (Китай) и Avin International (Греция) - отказались от транспортировки нефти ESPO. Поставки с портов в Черном море сократились на 0,2 млн б/с. Отгрузки из Арктики были на минимумах, но внесли очень незначительный вклад в общее снижение", - пишет Галактионов со ссылкой на публикацию.

"Пока рано говорить об устойчивом снижении, но уже можно говорить о том, что санкции не проходят бесследно. Если Россия останется непреклонна в своем намерении не поставлять нефть в соответствии с "потолком" цен, то возможны два варианта: формирование альтернативной транспортной инфраструктуры (танкеры, страхование и пр.) и сокращение добычи. Во втором случае цены на мировом рынке могут взлететь, но поможет ли это в условиях "потолка" цен, не ясно. До конца месяца в фокусе решение властей и публикация соответствующего указа президента", - подчеркивает эксперт.

"Рубль остается под управлением торгового баланса, который постепенно сокращался в течение 2022 года, но все же был более чем достаточным для того, чтобы защищать российскую валюту от ослабления. Однако с осени темпы сокращения профицита торгового баланса возросли. Как ожидается, эмбарго стран ЕС в отношении российской нефти, "потолок" цен, введенный G7, вступающее в силу в феврале 2023 года эмбарго на российские нефтепродукты приведут к еще более резкому сокращению профицита в следующем году. Это формирует ожидания ослабления рубля в перспективе ближайших месяцев. Сюда можно добавить геополитические риски, спрос импортеров и присоединившихся к покупке валюты спекулянтов", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Курс российского рубля продолжил стремительно слабеть в парах с иностранными валютами. На рубль продолжает давить комплекс факторов: от эмоций, связанных с последствиями введенного ЕС эмбарго на российскую нефть, до внутреннего спроса на валюту и сокращения экспорта", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть перешли к уверенному подъему в ходе сессии в среду после слабого снижения на утренних торгах.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 2% - до $81,59 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,98% - до $77,74 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

Участники нефтяного рынка ждут выхода еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов, который будет опубликован в 18:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали уменьшение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 декабря, на 3,1 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, преимущественно немного повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,85% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 8,41% и 8,51% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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