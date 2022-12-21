Вероятен рост цены акций FedEx в среду - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций FedEx Corp. на торгах в среду, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Скорректированная прибыль FedEx в финансовом 2К23 составила $3,18/акцию, на 13% превзойдя ожидания рынка ($2,81/акцию). Выручка компании составила $22,81 млрд (немного ниже консенсус-прогноза в $23,7 млрд). Менеджмент эмитента ожидает прибыль в 2023 ф.г. на уровне $12,5-13,5/акцию, что на 4,8% выше прогноза рынка. Оцениваем отчетность и прогноз на 2023 год как позитивные и ожидаем рост котировок бумаг FedEx", - отмечают эксперты в обзоре.

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