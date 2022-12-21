Котировки акций Мосбиржи в целом могут реализовать потенциал роста к 98,49 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "Московской биржи" могут реализовать потенциал роста к уровню 98,49 рубля за штуку, возможно, после периода нисходящей коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Московской биржи" активно растут второй день подряд и вернулись к максимуму с сентября без очевидных новостей. В последние месяцы в условиях ограничения доступа на российские биржи для международных инвесторов основные объемы торгов на Мосбирже сосредоточены на рынках облигаций и товарных активов (в частности, драгоценных металлов). Рынок акций Мосбиржи при этом сейчас на 80% состоит из физических лиц, что ограничивает его объемы, - пишет эксперт в комментарии. - С технической точки зрения акции эмитента сохраняют потенциал возвращения к сентябрьскому пику 98,49 руб. (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика) при положении выше 86 руб. (средняя полоса Боллинджера) при позитивных технических сигналах MACD как дневного, так и недельного графиков. Мешать дальнейшему повышению котировок краткосрочно может главным образом сформировавшаяся перекупленность. В остальном рост объемов торгов говорит о возобновлении интереса к бумагам и предвещает реализацию потенциала роста, возможно, после периода нисходящей коррекции".

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