"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию покупать для акций Самолета

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию покупать для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 4118 рублей за штуку, сообщается в обзоре начальника управления, главного аналитика по российскому рынку акций Алексея Павлова.

Инвестиционный кейс эмитента по-прежнему остается самым интересным среди российских застройщиков, считает эксперт.

"Напомним, что в начале года "Самолет" прогнозировал продажи в текущем году свыше 1,5 млн квадратных метров, более 240 млрд руб. выручки и свыше 65 млрд руб. EBITDA, однако с тех пор несколько раз свой прогноз пересматривал. В то же время по итогам 9 месяцев 2022 года продажи эмитента составили 761 тыс. квадратных метров, на сумму 126 млрд руб., так что IV квартал, судя по всему, был очень удачным. В любом случае, учитывая тот факт, что по данным самой компании падение рынка московского региона в 2022 года составит порядка 35% г/г в физическом выражении, результаты за весь год выглядят очень сильно, - пишет Павлов в комментарии. - Более того, планы застройщика на 2023 год также сохраняются довольно агрессивными, и вряд ли кто-то из публичных девелоперов сможет показать схожую динамику. Совокупный дивиденд в размере 10 млрд руб. эквивалентен 164 руб. на акцию, что дает доходность порядка 7% по текущим котировкам".

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