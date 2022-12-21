S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3770-3830п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3770-3830 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 остановился около ближайшего сопротивления на уровне Фибоначчи, который расположен на отметке 3800 пунктов. Индикаторы не подают сигналов к росту: RSI остается в нейтральной зоне ближе к области перепроданности, а MACD указывает на возможность продолжения нисходящего тренда. Таким образом, для индекса широкого рынка сохраняется вероятность негативной динамики", - указывает эксперт в комментарии.

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