"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Nike Inc. на уровне "покупать" и целевую цену $131,06 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой.

"Мы положительно оцениваем вышедший отчет компании за II кв. 2023 ф.г.: в прошедшем квартале Nike продемонстрировал силу бренда и его способность привлекать покупателей, несмотря на замедление мировой экономики. Узнаваемость бренда и дифференциация продукта позволяет Nike увеличивать продажи на конкурентном рынке, что указывает на потенциал долгосрочного роста выручки. Дальнейшее послабление коронавирусных ограничений в Китае, одном из крупнейших рынков сбыта Nike, положительно скажется на динамике продаж. Далее, прогресс со снижением товарных запасов дает перспективы для улучшения валовой маржинальности в долгосрочной перспективе", - пишет Буйлакова.

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