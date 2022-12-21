Globaltrans - фаворит транспортного сектора РФ на 2023г - Sber CIB

Аналитики Sber CIB выделяют в качестве фаворита транспортного сектора РФ на 2023 год бумаги Globaltrans, отмечается в комментарии инвестбанка.

По их мнению, в транспортном секторе фаворит на 2023 год - это депозитарные расписки Globaltrans, торгующиеся на локальном рынке. У компании низкие оценочные коэффициенты и долговая нагрузка, но высокая рентабельность, подчеркивают эксперты.

"Даже с учётом падения ставок в сегменте полувагонов (это 78% парка Глобалтранса) компания торгуется с очень привлекательными коэффициентами: EV/EBITDA 2023 около 1,2 и EV/EBITDA 2024 около 2,0, что более чем вдвое ниже исторических уровней (4,0-4,5). Такой дисконт представляется неоправданным и лишь отчасти может объясняться тем, что пока неясно, когда Globaltrans возобновит дивидендные выплаты. Аналитики ожидают их не ранее 2024 года, для чего потребуется редомициляция головной компании", - пишут стратеги Sber CIB.

Они выделяют ряд факторов, которые будут способствовать росту бумаг эмитента в 2023г:

- Сохранение цен на услуги перевозки в 2023 году на уровнях выше средних за пять лет, несмотря на коррекцию относительно локальных пиков;

- Возобновление выплаты дивидендов;

- Стимулирование внутреннего рынка за счёт господдержки за счет инфраструктурного строительства и спроса на перевозку стройматериалов.

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