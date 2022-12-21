Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 21 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник подъемом, несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира. Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в Штатах в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, японский индикатор резко снижается вторую сессию подряд. Накануне Банк Японии неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг - до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25% годовых. Это привело к скачку доходностей гособлигаций и укреплению иены, а также к падению японского рынка акций, которое продолжается и в среду. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,5% в ходе торгов, в то время как китайский Shanghai Composite теряет 0,3%. Смягчение карантинных ограничений в Китае способствует росту оптимизма трейдеров в отношении долгосрочных перспектив экономики КНР, однако продолжающееся увеличение заболеваемости COVID-19 омрачает ближайшие перспективы. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 1,2%, при этом южнокорейский KOSPI теряет 0,2%.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду утром после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $80,38 за баррель, что на 0,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,2%, до $79,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,46 за баррель, что на 0,3% выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на 1,1%, до $76,23 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют. Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,02 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 декабря снизился на 0,08% и составил 108,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 820,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,52%), "Почта России БО-002P-01" (-0,45%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,4%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,37%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-35 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 декабря без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,55% годовых. 6 декабря ВЭБ разместил выпуск 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок прошел 15 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. В конце ноября компания разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей по ставке 9% годовых.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-ное дочернее общество DME Limited) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей и одновременно погасило выпуск серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,21% годовых.

Концерн "Россиум" завершил размещение 10-летнего выпуска облигаций серии 003P-01 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ставку 1-го купона облигаций 4-й серии объемом 10 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года на уровне 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность 10,20% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны с выплатами 15 мая и 15 ноября, купонные выплаты дополнительно финансируются субсидией правительства РФ в размере ключевой ставки Банка России.

АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,09% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. По выпуску предусмотрен также ковенантный пакет. Сбор заявок на облигации прошел 20 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) 22 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 15-летние облигации серии 001P-07R с 2,5-летней офертой объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,5 года. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Кроме того, ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 38-го купона облигаций 29-й серии в размере 12,98% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд руб. в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ООО "Солид-лизинг" 23 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.

АО "Уральская сталь" (входит в "Загорский трубный завод", ЗТЗ) в третьей декаде декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютные 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее, купоны полугодовые. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставки до 16-го купона определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. Московская биржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Новая концессионная компания" приняло решение 22 декабря досрочно погасить облигации серий БО-01 и БО-02 общим объемом 6 млрд рублей. Компания разместила оба выпуска облигаций с индексируемым номиналом объемом по 3 млрд рублей в ноябре и декабре 2021 года. Плановая дата погашения выпусков приходится на август и сентябрь 2050 года. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. В ноябре и декабре 2022 года компания в рамках оферт выкупила выпуски целиком.