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21 декабря 2022 года 11:45

Рынок акций РФ утром подрос по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля и внешних сигналов

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшей в росте нефти; ослабление рубля подогрело рост индекса Мосбиржи и оказало давление на индекс РТС.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2123,43 пункта (+0,2%), индекс РТС - 950,37 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар поднялся до 70,39 рубля (+1,52 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились, рубль продолжает обновление локальных минимумов к доллару, евро и юаню.

Совет директоров "Газпрома" накануне одобрил рекордную инвестпрограмму на 2023 год в размере 2,3 трлн руб. В целом особенно уверенно на рынке РФ в последние дни продолжают смотреться бумаги металлургов, хотя накануне инвесторов расстроили новости об отсутствии перспектив выплат дивидендов "Магнитогорского металлургического комбината", отмечает аналитик.

По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, сокращение экспорта нефти из России за третью неделю декабря носит временный характер, так как обусловлено адаптацией поставщиков и покупателей к санкциям, подразумевающим введение потолка цен. Ситуация на валютном рынке не требует вмешательства государства: по мере восстановления объемов экспорта нефти увеличатся и продажи валюты, а баланс спроса и предложения нормализуется.

Ориентир для индекса МосБиржи - 2150-2200 пунктов. Ослабление рубля носит умеренный характер, но пока отечественная валюта остается под давлением, отмечает Ващенко.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи попытается подняться к середине диапазона 2100-2200 при поддержке улучшения внешнего фона и слабого рубля.

В основе восстановления - дальнейшее ослабление доллара на мировом валютном рынке и оживление спроса на сырьевых площадках, поддержанное планами китайских властей сфокусироваться в дальнейшем на стимулировании экономического роста, что позволило инвесторам переключиться на перспективу улучшения спроса на сырье в Азии.

На рынке акций РФ наиболее значимым фактором поддержки выступает слабеющий рубль. На этом фоне в среду ожидается сохранение спроса на акции экспортеров, в первую очередь, металлургического сектора, а также на "фишки" финсектора, технически смотрящиеся перспективно, полагает Локтюхов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,01-0,3% во главе с Dow несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира.

По данным Минторга США, число новостроек в ноябре сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Смягчение карантинных ограничений в Китае способствует росту оптимизма трейдеров в отношении долгосрочных перспектив экономики КНР, однако продолжающееся увеличение заболеваемости COVID-19 омрачает ближайшие перспективы.

На нефтяном рынке утром в среду цены просели после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,74 за баррель (-0,3% и +0,2% во вторник), февральская цена WTI - $75,9 за баррель (-0,4% и +1,1% во вторник).

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,6% и +11,2% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+10,7%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+4%), Cian (MOEX: CIAN) (+3,9%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%).

Снизились акции ПАО "Центральный телеграф" (-7,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,7%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,6%), ПАО "Обувь России" (MOEX: ORUP) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,15 млрд рублей (из них 1,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,05 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 577,8 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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