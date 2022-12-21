Потенциала роста цены бумаг Акрона, ФосАгро и Сегежи в настоящее время нет - Sber CIB

Потенциала роста котировок бумаг производителей удобрений - "Акрона", "ФосАгро" и Segezha Group - в настоящее время нет, считают аналитики Sber CIB.

"Экспорт удобрений и продукции лесопереработки, который сократился из-за санкций, должен постепенно восстановиться в 2023 году. Кроме того, рассчитываем, что компании завершат проекты по расширению и модернизации мощностей. В секторе удобрений стабильный внутренний спрос снижает волатильность экспортных доходов для "ФосАгро" и "Акрона". Высокие цены на газ в 2023 году должны поддержать цены на удобрения, однако в долгосрочной перспективе удобрения будут дешеветь. У обеих компаний коэффициенты EV/EBITDA на 2023 год близки к средним историческим уровням (около 6,0), и акции торгуются с премией около 40% к зарубежным аналогам. Однако стоит отметить, что производителям удобрений могло бы помочь ослабление рубля против доллара, так как значительная часть их продукции поставляется на экспорт", - пишут эксперты в обзоре.

"Акции Segezha Group в сегменте лесопереработки выглядят дорогими с учетом оценочных коэффициентов на 2023 год. Экспортные продажи пока не восстановятся полностью, среднегодовой курс рубля укрепится на 11%, а долговая нагрузка останется высокой из-за масштабных приобретений в 2021 году. Однако на горизонте трех лет оценочные коэффициенты и долговая нагрузка должны снизиться на треть", - отмечают в инвестбанке.

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