Предпочтение по-прежнему акциям металлургов РФ - "Мои Инвестиции"

Предпочтение пока по-прежнему стоит отдавать акциям российских металлургов, но с избирательным подходом, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы продолжаем отдавать предпочтение акциям российских металлургов на фоне стабилизации внутреннего рынка и ослабления рубля. Кроме того, санкционные риски ниже для металлургических компаний, чем для компаний сектора нефти и газа. Между тем на фоне ослабления нацвалюты и сохранения дальнейшей неопределенности нам кажется разумным избирательный подход в инвестировании в металлургические компании. Акции "Северстали" за последний месяц подорожали на 14%, а "НЛМК" - всего на 10%. При этом "НЛМК" с учетом большей доли экспорта может существеннее выиграть от изменения курса", - пишут эксперты в комментарии.

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