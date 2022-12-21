Разморозка части активов НРД станет импульсом для роста рынка акций РФ в январе - Инвестбанк Синара

Рынок акций РФ может получить дополнительный импульс для роста в январе при разморозке части активов российского НРД депозитарием Clearstream в Люксембурге, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

Аналитик банка Кирилл Таченников обращает внимание на новость о том, что Минфин Люксембурга дал разрешение на разморозку части активов, принадлежащих клиентам российского Национального расчетного депозитария (НРД) и хранящихся в депозитарии Clearstream. Срок, в который нужно завершить перевод фондов, - 7 января 2023г.

"Общий размер активов НРД в Clearstream составляет €4,3 млрд. До установленного министерством Люксембурга срока немного времени, и, скорее всего, в связи с длинными выходными в России процесс разблокировки станет менее эффективным, чем мог бы, но даже при разморозке и продаже российскими инвесторами 25% активов мы можем увидеть существенный приток средств в российские акции и облигации - примерно в размере недельного оборота. Это может дать толчок российским рынкам наряду с дивидендными выплатами, которые ожидаются в январе", - отмечает эксперт.

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