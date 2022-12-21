S&P 500, скорее всего, останется около текущего уровня до конца 2022г - BCS Express

Индекс S&P 500, скорее всего, останется около достигнутого уровня до конца текущего года, отмена предновогоднего ралли состоялась, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Ведущие американские индексы во вторник опускались до минимумов месяца, тем самым перекрывая в моменте все ралли ноября, но закрылись небольшим повышением. Впрочем, последний факт ничего не решает - нисходящий тренд 2022 года остался в силе, а бенчмарки с начала года просели на 10-30%, где основной удар пришелся на Nasdaq, - пишет эксперт в комментарии. - Наши последние оценки базировались на неприступности глобального нисходящего тренда в области 4100 пунктов по S&P 500 и походе индекса в сторону ноябрьского "гэпа" на уровне 3750 пунктов. Минимум вторника - 3795 пунктов, и можно было уже задуматься над сокращением коротких позиций с целью фиксации значительной прибыли от "шорта" (ведь с начала декабря рынок терял свыше 7%). Отмена предновогоднего ралли состоялась. Год, вероятно, завершится примерно на текущих значениях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.