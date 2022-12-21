Основной спрос на аукционах Минфина придется на ОФЗ с плавающей ставкой - Инвестбанк Синара

Основной спрос на аукционах Минфина придется на ОФЗ с плавающей ставкой, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам вторника прибавили 3-5 б. п. по всей длине кривой. Основная активность наблюдалась в коротких бумагах и в облигациях с погашением в срок около пяти лет. В среду участники сосредоточатся на аукционах по размещению ОФЗ. Минфин России проведет три безлимитных аукциона по размещению бумаг с плавающей ставкой ОФЗ-ПК 29023 (2034г) и двух выпусков с фиксированным купоном - ОФЗ-ПД 26241 (2032г) и ОФЗ-ПД 26237 (2029г).На наш взгляд, основной спрос придется на бумаги с плавающей ставкой, а результаты аукционов облигаций с фиксированной ставкой продемонстрируют интерес инвесторов к этим бумагам в текущих условиях", - пишет эксперт.

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