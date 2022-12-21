Индекс Мосбиржи может вырасти до 2140-2150п в среду - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 2140-2150 пунктов на торгах в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ближайшими поддержками для индекса выступят уровни 2120, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2150, 2170 пунктов, указывает эксперт.

Заметное влияние на ход торгов во второй половине дня способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости, среди иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК), отмечает Манжос в комментарии.

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