Вероятна консолидация котировок нефти у отметки $80/барр. в среду - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти у отметки $80 за баррель Brent на торгах среды, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent стабильны в отсутствие значимых новостей; ближайший фьючерс торгуется чуть выше $80/барр., - пишет аналитик. - Предварительные данные от API показали сокращение запасов сырой нефти на 3,1 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 4,5 млн барр., а дистиллятов - на 0,8 млн барр. Сокращение сырой нефти может быть связано с простоем нефтепровода Keystone (временный фактор), а рост запасов нефтепродуктов говорит в пользу более слабого спроса, но это логично, учитывая низкий сезон. Сегодня в фокусе запасы от Минэнерго США. Выраженного роста от Brent мы по-прежнему не ждем, учитывая глобальные риски по спросу и неустойчивую ситуацию в КНР. Сегодня ориентируемся на консолидацию в районе $80/барр.".

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