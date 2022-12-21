Возможен подъем индекса Мосбиржи к середине диапазона 2100-2200п в среду - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к середине диапазона 2100-2200 пунктов на торгах в среду при поддержке внешнего фона и слабого рубля, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Считаем, что индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2100-2200 пунктов в среду, постарается продолжить рост и выйти к его середине на фоне слабеющего рубля. Ожидаем сохранение спроса на акции экспортеров (в первую очередь металлургического сектора), а также на "фишки" финсектора, технически смотрящиеся перспективно", - пишет эксперт в комментарии.

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