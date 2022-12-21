Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика России и США:

- ИЦП в России за ноябрь;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в декабре;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за ноябрь.

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