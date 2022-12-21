Ослабление рубля продолжает давить на цены ОФЗ - ПСБ

Ослабление рубля пока продолжает давить на цены рублевых гособлигаций, говорится в обзоре главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Котировки ОФЗ снижались во вторник, отыгрывая продолжающееся ослабление рубля и снижение склонности к риску на глобальных рынках после решения банка Японии о расширении диапазона доходности 10-летних гособлигаций с +/-25 б.п. до +/-50 б..п., констатирует эксперт. Эти меры были восприняты как ужесточение денежно-кредитной политики и спровоцировали рост доходность гособлигаций Японии на 20 б.п.

Минфин РФ в среду проведет безлимитные аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ с постоянным купоном серии 26237 (погашение 14 марта 2029 года) и 26247 (погашение 17 ноября 2032 года), а также одного флоатера ОФЗ-ПК 29023. Объем размещения ОФЗ-ПК 29023 может составить весь доступный лимит 250 млрд руб.

"С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры, размещение классических ОФЗ, скорее всего, будет в меньшем объеме, чем на прошлой неделе. Если Минфин РФ уменьшит предложение новых ОФЗ и ограничится премией по доходности на аукционах в пределах 5 б.п., то это будет способствовать стабилизации котировок ОФЗ. В противном случае доходность 10-летних ОФЗ может уйти выше 10,2% годовых", - отмечает Монастыршин в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.