Brent торгуется вблизи $80 за баррель

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть практически не меняются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник подъемом, несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира.

Банк Японии во вторник оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), однако неожиданно принял решение расширить границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% годовых с плюс/минус 0,25% ранее. Согласно заявлению регулятора, это решение повысит устойчивость действующей монетарной политики, однако многие экономисты восприняли такой шаг как закладывание основы для выхода из ультрамягкой ДКП, сохраняющейся на протяжении долгого времени.

Тем временем опубликованные во вторник данные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в Штатах в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Акции FactSet Research Systems (SPB: FDS) снизились на 5,4%, хотя аналитическая компания увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового года, причем скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы рынка.

General Mills Inc. (SPB: GIS), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 4,6%.

Цена акций Honeywell International (SPB: HON) увеличилась на 1%. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения промышленной компании в участии в коррупционных схемах в Бразилии и Алжире.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли на 1,45%. Цена акций компании по итогам торгов в понедельник упала на 4,8%, до минимальной отметки с марта 2020 года, из-за новостей о сборах фильма "Аватар: Путь воды", бумаги стали лидером снижения среди компонентов фондового индекса Dow Jones.

Котировки акций 3M Co. (SPB: MMM) снизились на 1,1%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, выйдет из бизнеса по производству фторполимеров, фторсодержащих жидкостей и добавок на основе химикатов ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) к концу 2025 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник вырос на 92,20 пункта (0,28%) и составил 32849,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 3,96 пункта (0,1%) - до 3821,62 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite поднялся на 1,08 пункта (0,01%) и составил 10547,11 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, японский индикатор резко снижается вторую сессию подряд.

Накануне Банк Японии неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг - до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25%. Это привело к скачку доходностей гособлигаций и укреплению иены, а также к падению японского рынка акций, которое продолжается и в среду.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,8%.

Решение Банка Японии может быть первым шагом к отходу от многолетней ультрамягкой денежно-кредитной политики, считает профессор Колумбийского университета и один из потенциальных преемников Харухико Куроды на посту главы японского ЦБ Такатоси Ито.

Между тем Курода, который покинет свой пост в апреле 2023 года, не считает расширение допустимого коридора колебания доходности госбумаг шагом к нормализации монетарной политики, заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Акции Toyota Motor теряют в цене 1,9% на торгах в среду, Honda Motor - 2,5%, Sony Group - 1,3%, Canon Inc. - 2,4%.

Также дешевеют акции японских IT-компаний: Tokyo Electron (-1,2%), Keyence (-2,2%), Renesas Electronics (-1,9%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,5% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - теряет 0,3%.

Смягчение карантинных ограничений в Китае способствует росту оптимизма трейдеров в отношении долгосрочных перспектив экономики КНР, однако продолжающееся увеличение заболеваемости COVID-19 омрачает ближайшие перспективы.

Накануне Bloomberg сообщал, что германский автопроизводитель Volkswagen был вынужден увеличить длительность смен для сотрудников предприятия в китайском Фошане, чтобы избежать сокращения производства из-за растущей заболеваемости COVID-19 среди работников.

Акции Great Wall Motor теряют в цене 1,2% на торгах в Гонконге и 1,9% в Шанхае.

Стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 0,9% на торгах в Шанхае, котировки акций банков ICBC и Agricultural Bank of China выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду вырос на 1,2%, южнокорейский KOSPI теряет 0,2%.

В Австралии подорожали акции BHP Group (+1,3%), Fortescue Metals (+1,7%), Newcrest Mining (+4%), а также Woodside Energy (+2,7%).

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics опустилась в цене на 1%.

Цены на нефть практически не меняются утром в среду после роста накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $79,94 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 19 центов (0,2%), до $79,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,17 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на $0,85 (1,1%), до $76,23 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает MarketWatch.

"После длительного периода ликвидации длинных позиций рынок стал более сбалансированным, и к нефтетрейдерам постепенно возвращается бычий настрой, - написал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес. - Несмотря на все опасения по поводу рецессии в экономике, по-прежнему находятся желающие покупать нефть после снижения её котировок. Это свидетельствует о том, что нефть - один из самых необходимых сырьевых товаров в мире".

При этом пониженная ликвидность на рынке, традиционно наблюдаемая в конце года, оказывает давление на котировки, добавил эксперт.