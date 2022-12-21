Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 69-71 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 69-71 руб./$1 в среду на фоне сохраняющихся проблем с поставкой нефти, при этом в целом выстраивание ориентиров по движению курса доллара является затруднительным из-за высокой волатильности на валютном рынке, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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