Рубль может укрепиться до 67,5 руб./$1 после начала технической коррекции - BCS Express

Рубль может укрепиться до уровня в 67,5 руб./$1 после начала скорой технической коррекции в паре доллар/рубль, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль продолжает падать. За неполный декабрь нацвалюта просела почти на 20% против основных мировых валют. Теперь уровнями поддержки становятся 65 67,5 руб./$1 и 67,5 67,5 руб./$1. По поводу нижнего уровня уже есть определенные сомнения, а вот 67,5 67,5 руб./$1 еще может быть протестирован после завершения импульсной волны вверх USD/RUB и начала технической коррекции, - пишет аналитик в обзоре. - Китайский юань исполняет многократно заявленные 10 руб. и валютная пара CNY/RUB берет круглую планку. А это максимумы от начала мая. Теперь технической поддержкой становится уровень 9,5, до которого уже достаточно далеко, и без активного укрепления самого доллара на глобальном рынке и падения китайского континентального юаня вернуться рублю на уровень будет сложно.

Опережающая динамика китайских валют связана с переориентацией российской экономики на дружественные страны в эпоху западных санкций и токсичности их валют, а общий тренд ослабления рубля относительно всех валют вызван уже сокращением профицита торгового баланса России на фоне множества факторов со стороны экспортной и импортной компоненты интегрального показателя внешней торговли страны, указывает Зельцер.

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