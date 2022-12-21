Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в среду - BCS Express

Возможен небольшой рост на российском рынке акций на торгах в среду, считает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Закрытие вторника проходило на максимумах дня, что является позитивным техническим сигналом. Если сегодня не произойдет какого-то резкого укрепления рубля, то рынок акций может еще немного подрасти. Локомотивом остаются бумаги экспортеров, - пишет аналитик инвестиционной компании. - По индексу Мосбиржи (вопреки ожиданиям) техническая картина во вторник не ухудшилась. Котировки быстро вернулись выше 2100 пунктов. Теперь важным рубежом поддержки будет выступать район 2070-2080 пунктов, из которого и начался отскок. Высока вероятность, что после некоторого восстановления рынок снова перейдет в фазу боковой консолидации, например, в районе 2100-2160 пунктов. Причина в том, что уже к концу этой недели начнет падать общая торговая активность. Это же касается и сырьевых площадок, особенно на следующей неделе, когда будут выходные в США и ЕС. Однако если не брать в расчет спад активности, то на дневном графике сформировался четкий паттерн роста. Аналогичную свечу, когда просадка также быстро выкупалась, мы видели в октябре на дивидендном гэпе "Газпрома". Тогда это оказалось "дно" рынка, после которого начался поступательный рост".

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