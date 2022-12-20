Снижение рынка акций РФ после отсечки ЛУКОЙЛа было сдержано ростом экспортеров на слабости рубля

Москва. 20 декабря. Снижение рынка акций РФ во вторник после отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" (-11,6%) было сдержано ростом остальных ликвидных бумаг во главе с экспортерами за счет ослабления рубля; индекс МосБиржи после утреннего провала в район 2070 пунктов смог отскочить в район 2120 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2119,37 пункта (-0,5%), индекс РТС - 967,24 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 69,0 рубля (+1,28 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,1%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,8% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели до 4072,5 рубля (-11,6%). НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Также просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, дивидендная отсечка в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" оказала давление на индексы, при этом большая часть российских акций торговалась в "плюсе" на фоне ослабления рубля и роста нефти Brent выше $80 за баррель.

В целом акции экспортеров, занимающие более 60% в индексе МосБиржи, пока не спешат пользоваться проявившейся слабостью рубля. Во-первых, над участниками торгов довлеет неопределенность в связи с неясностью полной картины последствий для нефтяного экспорта России эмбарго ЕС, "потолка" цен, а также ответа Москвы на санкционные ограничения. Во-вторых, перед январскими праздниками многие инвесторы проявляют сдержанность в покупках, опасаясь реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые новогодние дни.

В середине недели при спокойном внешнем фоне возможна восстановительная динамика российского рынка акций. Индекс МосБиржи в среду будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, слабый рубль защищает российский рынок акций от более глубокого падения. Поддержку индексам обеспечили металлурги, чьи акции пользуются спросом на фоне слабого рубля.

Спрос на бумаги Мосбиржи был подогрет заявлением председателя правления Юрия Денисова о том, что доля юаня на валютных торгах увеличилась до 48% с 0,2% в начале года. Биржа ожидает появление биржевых фондов на основе юаня. В 2023 году планируется запустить торги еще десятью валютными парами, включая дирхам ОАЭ, манат Азербайджана, египетский фунт. Объем торгов дружественными валютами вырос до 34% с 0,5% в начале года. То есть, налицо довольно оперативный уход от торгов долларом и евро, как основными валютами, в сторону более безопасных операций с дружественными валютами. Впрочем, самым позитивным из заявлений Денисова было то, что объем торгов на Московской бирже перевалил за квадриллион рублей и превысил прошлогодний показатель.

Факторами ослабления рубля могли стать следующие события: рост импорта (накануне глава ФТС говорил о достижении объемов параллельного импорта в $20 млрд), формирование резервов под страхование российского экспорта и покупка танкерного флота, вывод капитала иностранными компаниями вслед за продажей своего бизнеса в РФ, вывод капитала российскими компаниями в дружественные страны. Однако процесс этот не может быть вечным, тем более, что резкое ослабление рубля спровоцирует всплеск инфляции, который ликвидирует все усилия ЦБ РФ по сдерживанию роста цен и, как следствие, может спровоцировать повышение ставки и ухудшение условий кредитования экономики, полагает аналитик.

Нефть подросла, игнорируя негатив финансовых рынков. Некоторые европейские страны, подписавшиеся под нефтяным эмбарго против России, совершают весьма странные вещи. Согласно заявлению главы "Транснефти" (MOEX: TRNF) Николая Токарева, Польша и Германия запросили поставки по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году. Ранее сообщалось, что Польша намерена отказаться от российских закупок с 1 января. Сама же компания "Транснефть" увеличила поставки нефти в текущем году на 20%. Кроме того, нефтяной рынок готовится к возобновлению покупок в стратегические резервы США и увеличению спроса в Китае на фоне смягчения мер по сдерживанию COVID-19, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, министры ЕС согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля и составит 180 евро за MВт/ч ($1900 за тысячу кубометров). Механизм заработает, если цена на газ на виртуальном хабе TTF будет превышать установленный уровень на протяжении трех дней подряд или если она оторвется от цен СПГ более чем на 35 евро за MВт/ч. Текущая рыночная цена на газ составляет около 109 евро за MВт/ч. Ответ России на введение потолка цен на газ после анализа ситуации будет аналогичным ответу на потолок цен на нефть, заявили в Минэнерго РФ.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%) на новостях от центральных банков АТР. В Европе динамика индексов смешанная (индексы CAC 40, DAX просели на 0,2-0,3%, FTSE подрос на 0,3%), корректируются вверх Штаты (индексы растут на 0,3-0,5%).

Банк Японии на декабрьском заседании оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики, но неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.

Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов. РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.

По данным Минторга США, число новостроек в ноябре сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены подросли после утренней локальной коррекции. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,21 за баррель (+0,5% и +1% в понедельник), январская цена WTI - $75,69 за баррель (+0,7% и +1,5% накануне).

Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояния глобальной экономики, после того как центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.

Во "втором эшелоне" во вторник выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+28,4% и +39,3% "префы"), ПАО "Уральская кузница" (MOEX: URKZ) (+14,5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7% и +5% "префы"), ГК "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,5%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,2%).

Снизились акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-12,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-5,4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,8%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,19 млрд рублей (из них 7,33 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,26 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,44 млрд рублей на акции "Полюса").