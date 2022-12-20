Рубль во вторник сократил темпы падения, стабилизировался вблизи достигнутых минимумов к доллару и евро

Москва. 20 декабря. Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль упал к бивалютной корзине, хотя и замедлил во второй половине дня темпы падения, стабилизировавшись в обеих парах вблизи минимальных отметок с первой половины мая.

Курс доллара США составил 68,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,16 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 69 руб. впервые с 11 мая. Евро стоил 73,5 руб./EUR1, подорожав на 1,4 рубля. Ранее евро поднимался выше 74 руб. также впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,27 рубля - до 70,96 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 23,3 копейки - до 9,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро во вторник, отыгрывая новости относительно "потолка" цен на газ. Давление на участников рынка оказывают ожидаемое снижение экспортных нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса. Наблюдавшееся ранее днем замедление темпов падения котировок нацвалюты может быть обусловлено спросом на рублевую ликвидность под основные налоги декабря, уплата которых ожидается на следующей неделе.

Накануне страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, ранее в декабре вступил в действие "потолок" цен на российскую нефть. "Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции.

В Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года. "Механизм начнут применять с 15 февраля 2023 года. Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER) будет постоянно следить за рынками, и в том случае, если оно заметит, что произошло применение механизма коррекции, оно опубликует "сообщение о коррекции рынка" на своем веб-сайте", - говорится в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что к 23 января 2023 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) вместе с ACER опубликуют предварительный доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка.

Введение Евросоюзом потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же грабли. Об этом говорил на Российской энергетической неделе президент (России Владимир Путин - ИФ), приводя цитату Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии, по поводу того, что если вы ходите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен. Аналогично по газу, если коллеги хотят, чтобы в Европе не было газа, а он перенаправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолком. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на введение потолка цен на газ, он сказал: "Надо изучить юридические документы. Еще раз повторяю, это политическое решение, не экономический инструмент".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что согласование ЕС "потолка" цен на газ противоречит рыночным принципам. "Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на "потолок" не могут быть приемлемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, потребуется время, чтобы "тщательно взвесить все за и против" при выработке российских ответных мер.

"Вы знаете, что чуть-чуть затянулся вопрос по нефтяному "потолку". Но он будет опубликован, так же будет и с газом. Потребуется какое-то время", - сказал Песков.

Ответ России на введение Европой "потолка" цен на газ после анализа ситуации будет аналогичным ответу на "потолок" цен на нефть, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Посмотрим все условия, которые связаны с принятием такого решения, и примем (свое) решение. Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти", - сказал Шульгинов журналистам в понедельник.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, утром во вторник курс пары "доллар-рубль" на время превышал 69,4 руб./$1, обновив максимум с начала мая. "Опасения дальнейшего сокращения торгового профицита РФ и не реализовавшиеся в последнем пакете санкций риски блокировки недружественных валют поддерживают ослабление рубля. Тем не менее к завершению торговой сессии рубль замедлил темпы снижения, что во многом связано с фактором налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. На этом фоне дальнейший рост курса пары "доллар-рубль" выше 69,5 руб./$1 в среду может быть ограниченным. В более долгосрочной перспективе рубль, вероятно, продолжит слабеть на фоне снижения экспортных поступлений", - говорит Григорьев.

"Рубль в начале сессии резко укрепился в рамках коррекции предыдущей волны снижения, но вскоре вернулся к нисходящей динамике. Доллар установил семимесячный максимум около 69,6 руб., евро впервые с начала мая немного превышал 74 руб. На старте основных торгов валютные пары существенно откатились от достигнутых вершин и стали консолидироваться. (. . .) Несмотря на позитивные внешние сигналы, рубль остается под давлением фундаментальных факторов. Прежде всего это сокращение поступлений от экспорта из-за снижения котировок сырья в последние месяцы, а также дальнейшее восстановление импорта. Данный дисбаланс усиливается традиционным для конца года всплеском спроса на иностранную валюту", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль во вторник продолжил снижение по отношению к доллару, потеряв более 1,5%, и завершил торги вблизи уровня 69. Снижение рубля обусловлено новым пакетом санкций со стороны ЕС и введением "потолка" цен на нефть и газ. В ближайшее время ожидается стабилизация на российском валютном рынке, далее может последовать коррекция вверх", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях увеличения спроса в Китае, а также сигналах возможного снижения предложения на мировом рынке.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,53% - до $80,22 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,66% - до $75,69 за баррель.

Инвесторы полагают, что снятие карантинных ограничений в Китае и меры стимулирования экономической активности, принимаемые властями страны, подтолкнут к росту спрос на нефть в долгосрочной перспективе. В то же время продолжающееся повышение заболеваемости COVID-19 в КНР омрачает ближайшие перспективы рынка, отмечает агентство Bloomberg.

Тем временем производство нефти в американском штате Северная Дакота с прошлой недели снизилось на 300 тыс. баррелей в сутки в результате снежной бури, и восстановление прежних объемов добычи займет некоторое время. Кроме того, работа нефтепровода Keystone, остановленного ранее в этом месяце, до сих пор не была возобновлена в полном объеме.

Банк России во вторник, 20 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,52 трлн рублей (при лимите 2,52 трлн рублей и спросе 2 трлн 720,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 декабря, банки разместили 2,5 трлн рублей (при лимите 2,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 795,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 декабря на 2,6563 рубля, до 69,0037 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,7193 рубля, до 73,3389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 2,583 рубля по отношению к понедельнику и составил 68,938 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 2,2657 рубля и составил 68,9199 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 261,412 млн, из которых $731,699 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 529,713 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 2,8918 рубля, до 73,3366 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 2,5842 рубля, подорожав до 73,3185 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR998,404 млн, из которых EUR397,273 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR601,131 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта - до 7,67% и 7,87% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях понедельника - 8,21%, 8,4% и 8,5% годовых соответственно.