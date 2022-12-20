Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене UST

Москва. 20 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт, подорожав до 59,06% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,65% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились во вторник на 212 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,48% от номинала (доходность выросла на 35 базисных пунктов, до 9,98% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 25 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 27 базисных пунктов - до 41,2% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 13,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, подорожав до 43,26% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 32,47 годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,36% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 26,53% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году также подешевели на 1 базисный пункт, до 41,12% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 21,74% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 167 базисных пунктов, до 82,82% от номинала (его доходность снизилась на 310 базисных пунктов - до 31,2% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 64,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках, заметно ухудшившаяся еще на прошлой неделе после состоявшегося декабрьского заседания ФРС США, во вторник оставалась нестабильной.

Негативным фактором для мировых рынков капитала является растущая обеспокоенность инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира, что может спровоцировать рецессию глобальной экономики. Тем временем опубликованные 20 декабря данные министерства торговли США показали, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составило 1,434 млн, а не 1,425 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.