"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Chinasoft International с целевой ценой HKD9,50 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Chinasoft выглядят в текущем году слабее широкого рынка, что обусловлено низкой капитализацией, а потому и более высокой волатильностью. В периоды турбулентности инвесторы обычно отдают предпочтение крупным стабильным компаниям и избавляются от потенциально рисковых бумаг. Но в долгосрочной перспективе Chinasoft является одной из наиболее недооцененных и интересных компаний среди эмитентов малой и средней капитализации в китайском техсекторе. Компания имеет богатую историю, опыт на рынке с 2003 года и ежегодно отчитывается о рекордных результатах. Надо отметить, что пока акции недоступны для торговли на СПБ Бирже, но могут там появиться уже в следующем году", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Chinasoft - китайская технологическая компания, провайдер IT-сервисов и управленческих и технологических бизнес-решений для частных и государственных предприятий, разработчик ПО.

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