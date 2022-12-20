Котировки золота могут найти справедливые уровни в пределах $1870-1920/унц. в 2023г - BCS Express

Котировки золота могут найти справедливые уровни в пределах $1870-1920 за тройскую унцию в следующем году, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

На взгляд аналитика, в среднесрочной перспективе складывается благоприятный фон для роста цен на золото. Определяющим фактором для котировок остается монетарная политика мировых ЦБ, а здесь, по мнению эксперта, есть явные улучшения относительно ситуации в начале 2022г. Процентные ставки находятся на высоких уровнях, но потенциал дальнейшего роста ограничен. Стоимость драгметалла может подниматься лишь на ожиданиях остановки роста процентных ставок, подчеркивается в комментарии.

"Последние данные по инфляции в США оказывались лучше прогнозов, что позитивно отражалось на котировках золота. То есть в моменте замедление инфляции - позитив для драгметалла. Так происходит из-за ожиданий, что в свете замедления роста цен ФРС может смягчить позицию по ДКП, процентные ставки снизятся", - пишет Пучкарев.

По мнению стратега инвесткомпании, драйверами спроса на золото в 2023г также могут стать повышенный интерес к драгметаллу со стороны центральных банков и ювелирной промышленности.

"Таким образом, ожидания по золоту на грядущий год умеренно позитивные, - резюмирует аналитик BCS Express. - Цены могут найти справедливые уровни в районе $1870-1920 за тройскую унцию. Сохраняющаяся корреляция между золотом и геополитической повесткой также предполагает, что при увеличении напряженности на мировой арене спрос на золото может пусть кратковременно, но подрастать".

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