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20 декабря 2022 года 15:50

Рубль днем несколько замедлил темпы падения, но продолжает заметно дешеветь к доллару и евро по факту принятия "потолка" цен на газ

Москва. 20 декабря. Доллар США и евро несколько сократили темпы роста после обновления очередных максимумов первой половины мая, но продолжают уверенно расти на Московской бирже во вторник днем. Рубль замедлил скорость падения к бивалютной корзине, отыграв в первой половине дня новости относительно "потолка" цен на газ, которые стали известны накануне вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Курс доллара США составил 68,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,18 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 69 руб. впервые с 11 мая. Евро стоил 73,37 руб./EUR1, подорожав на 1,27 рубля. Ранее евро поднимался выше 74 руб. также впервые с 11 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,22 рубля - до 70,91 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 22,1 копейки - до 9,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро, хотя и замедлил темпы падения в обеих парах, отыгрывая новости относительно "потолка" цен на газ. Давление на участников рынка оказывают ожидаемое снижение нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса. Накануне страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, ранее в декабре вступил в действие "потолок" цен на российскую нефть.

"Потолок", как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под "потолком" имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. "Мы приветствуем договоренность министров ЕС по "потолку" цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов", - говорится в заявлении польского постпредства, опубликованном накануне вечером в твиттере.

В свою очередь в Совете ЕС сообщили, что механизм начнет действовать с 15 февраля 2023 года. "Механизм начнут применять с 15 февраля 2023 года. Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER) будет постоянно следить за рынками, и в том случае, если оно заметит, что произошло применение механизма коррекции, оно опубликует "сообщение о коррекции рынка" на своем веб-сайте", - говорится в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что к 23 января 2023 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) вместе с ACER опубликуют предварительный доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование ЕС "потолка" цен на газ противоречит рыночным принципам. "Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на "потолок" не могут быть приемлемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, потребуется время, чтобы "тщательно взвесить все за и против" при выработке российских ответных мер.

"Вы знаете, что чуть-чуть затянулся вопрос по нефтяному "потолку". Но он будет опубликован, так же будет и с газом. Потребуется какое-то время", - сказал Песков.

Ответ России на введение Европой "потолка" цен на газ после анализа ситуации будет аналогичным ответу на "потолок" цен на нефть, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Посмотрим все условия, которые связаны с принятием такого решения, и примем (свое) решение. Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти", - сказал Шульгинов журналистам в понедельник.

"В понедельник курс доллара без явных новостей продемонстрировал самый резкий рост с начала июля, при этом торговая активность резко подскочила, вернувшись к значениям прошлого четверга. Мы склонны полагать, что рост пары "доллар-рубль" был обеспечен тремя факторами: во-первых, это снижение экспортных нефтегазовых доходов - по данным западных СМИ, некоторые судоходные компании отказываются переправлять отечественное сырье на фоне ранее введенного эмбарго. Во-вторых, это определенный рост геополитических рисков, в-третьих, сезонные покупки иностранной валюты населением. Во вторник рубль продолжил падение, вновь обновив минимумы первой половины мая. Тем не менее, мы продолжаем считать, что рост доллара имеет спекулятивный характер и по мере активизации экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат будет (по крайней мере отчасти) компенсирован к окончанию недельных торгов. Для пары "доллар-рубль" продолжаем считать целью возвращение к отметке 64,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"За последний месяц рубль ослаб почти на 10%, основное падение пришлось на пары с евро и юанем. Ключевых причин падения российской валюты несколько. Прежде всего, это ожидание последствий от эмбарго ЕС в адрес российской нефти. Рынком движут эмоции, потому что факты станут понятны только в середине января или позже. Кроме того, в котировках рубля активно учитываются предыдущие колебания стоимости нефти. В конце года, помимо прочего, реализуется бюджет РФ на федеральном и региональном уровнях, что также оказывает давление на позиции рубля", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Курс пары "доллар-рубль" рубля сегодня превысил отметку 69,5 руб./$1. Последний раз на этих уровнях он был еще в мае. С учетом того что начало движения курса вверх совпало с согласованием потолка цен на российскую нефть, ослабление рубля выглядит как реакция рынка на риски сокращения экспортных доходов. Следует признать, что такие риски действительно есть, особенно на коротком горизонте, поэтому реакция рынка выглядит вполне логично. С другой стороны, если вспомнить последние данные по показателю счета текущих операций РФ, то ослабление возможно только при сильном спросе на зарубежные активы со стороны населения. Впрочем, есть еще один вариант объяснения текущей динамики. Судя по тому, как вел себя курс в последние полгода, есть какой-то скрытый механизм его стабилизации. Не исключено, что текущее ослабление - это сознательный шаг для повышения доходов бюджета. В существующей налоговой системе доходы российского бюджета, в частности НДПИ и экспортные пошлины, напрямую зависят от курса рубля. А с учетом увеличения расходов бюджета в декабре, видимо, приходится использовать все возможности, не только увеличение размещений ОФЗ", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам и планов властей США пополнить свои стратегические запасы топлива.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,15% - до $79,92 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,33% - до $76,19 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых товаров, поскольку это снижает их стоимость для держателей других валют. Кроме того, позитивную реакцию рынка вызвали сообщения о решении США пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 3 млн баррелей.

В свою очередь сдерживающим фактором остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояния глобальной экономики. На прошлой неделе центробанки мира объявили об очередных повышениях процентных ставок и дали понять, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.

Также участники рынка следят за ситуацией в Китае, где власти постепенно ослабляют ограничения, несмотря на рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Банк России во вторник, 20 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,52 трлн рублей (при лимите 2,52 трлн рублей и спросе 2 трлн 720,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 декабря, банки разместили 2,5 трлн рублей (при лимите 2,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 795,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта - до 7,67% и 7,87% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях понедельника - 8,21%, 8,4% и 8,5% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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