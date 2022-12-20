Существенные изменения ставки ЦБР в 1П23 маловероятны - "КИТ Финанс Брокер"

Существенные изменения ключевой ставки Банка России в первом полугодии следующего года маловероятны, считают аналитики "КИИ Финанс Брокер".

"Мы не ждем существенных изменений с текущего уровня в 7,5% годовых. С одной стороны, нужно стимулировать кредитование и экономический рост, а с другой стороны, не допустить разгона инфляции при восстановлении потребительского спроса или при дефиците определенных групп товаров. Текущий уровень ставки хорошо балансирует по обе стороны. Также мы допускаем снижение инфляции в диапазон 7-8%, что чуть выше прогнозов самого ЦБ и текущего консенсуса на рынке (ближе к 6%). Снижение будет как за счет эффекта высокой базы 2022 года, так и за счет того, что большинство экспортных товаров продаются по ценам, будто рубль уже $75-80. Инфляция в пределах 8% и ниже выведет реальную доходность облигаций в положительную область и может поддержать запланированные Минфином крупные размещения. И при такой инфляции не нужно будет повышать ключевую ставку", - пишут эксперты в обзоре.

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