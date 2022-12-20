"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,59%, стоп-приказ: $99, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность эмитента за IV квартал 2022 финансового года, который завершился 30 октября, в целом была неплохой. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на акции компании и рассчитываем, что она продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги дважды протестировала уровень $110 и в случае возврата и пробоя, вероятно, сможет продолжить восходящее движение с целью $115. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $99 риск на портфель составит 0,24%", - указывают в "Финаме".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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