"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4499 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4499 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 3990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" отличается стабильностью дивидендных выплат. Скорее всего, компания продолжит выплачивать дивиденды и в следующем году, что делает вероятность закрытия дивидендного "гэпа" достаточно высокой", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена акций просела после дивидендной отcечки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3990 руб. риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю цепочку (от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов).

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